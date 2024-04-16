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«Бавария» не рассматривает Зинедина Зидана на пост главного тренера команды — Sky Sport

«Бавария» не рассматривает Зинедина Зидана на пост главного тренера команды, сообщает Sky Sport.

Ранее по информации СМИ мюнхенский клуб был заинтересован в услугах 51-летнего специалиста и связывался с его окружением. Также по информации источника, Ральфа Рангника, об интересе команды к которому сообщалось, тоже нет в шорт-листе клуба.

Главным же кандидатом называют Юлиан Нагельсманн. В качестве запасного варианта рассматривают Роберто Де Дзерби или Унаи Эмери.

Нынешней тренер Томас Тухель летом досрочно покинет «Баварию». Соглашение с немецким специалистом было рассчитано до лета 2025 года, но стороны договорились о досрочном расторжении.

После 29 туров «Бавария» занимает второе место в 79 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (79 очков).

У «Арсенала» и «Байера»пустые трибуны. Но есть нюанс. ХиТ#180