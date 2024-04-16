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Торган Азар получил разрыв крестообразной связки и выбыл на восемь месяцев

Торган Азар получил разрыв крестообразной связки и выбыл на восемь месяцев
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Вингер «Андерлехта» Торган Азар порвал крестообразную связку правого колена в матче с «Юнионом», сообщает HLN.

По информации источника, 31-летний бельгиец выбыл на восемь месяцев.

В нынешнем сезоне Азар сыграл 25 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач.

Азар перешёл в «Андерлехт» из «Боруссии» (Дортмунд) в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила € 4 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает бельгийца в € 6 млн.

После 3 матчей в плей-офф чемпионов «Андерлехт» занимает первое место с 38 очками. Второе место занимает «Юнион» (35 очков), замыкает тройку «Брюгге» (33 очка).

За свою профессиональную карьеру Азар поиграл в «Лансе», «Челси», «Боруссии» и ПСВ.

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