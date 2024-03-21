Эден Азар обратился к болельщикам «Челси»

Бывший крайний нападающий «Челси» Эден Азар сообщил, что примет участие в футбольном благотворительном матче Soccer Aid 2024, который состоится 9 июня 2024 года на стадионе «Стэмфорд Бридж».

«Моя семья в «Челси» – я возвращаюсь домой в воскресенье, 9 июня! Не могу дождаться, чтобы увидеть вас всех снова. Играть на «Стэмфорд Бридж» всегда было потрясающе. Мы вместе выиграли там много трофеев. Одни из лучших воспоминаний, связанных с футболом, — семь блестящих лет. Я скучаю по ним», — цитирует Азара портал Chelsea Dodgers в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Азар завершил карьеру в октябре 2023 года в 32 года. Последним клубом бельгийского футболиста стал «Реал», за который он выступал с 2019-го. Также 33-летний бельгиец играл за «Лилль» и «Челси». На его счету 623 матча за клубную карьеру, 167 голов и 157 результативных передач.