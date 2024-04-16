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«Не думаем о том, будет полуфинал или нет». Витсель — об ответном матче с «Боруссией»

«Не думаем о том, будет полуфинал или нет». Витсель — об ответном матче с «Боруссией»
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Полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель высказался об ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Боруссией» (Дортмунд).

Первая игра завершилась победой «Атлетико» со счётом 2:1.

«Я думаю о завтрашнем матче, мы идём от матча к матчу, это самое важное. Мы не думаем о том, будет полуфинал или нет. Мы должны провести отличный матч, чтобы пройти дальше.

Мы должны проявить такую интенсивность, как дома, как в первом тайме. Это будет решающим. Они начнут сильно, мы должны проявить эту интенсивность», — приводит слова Витселя Mundo Deportivo.

Ответный матч состоится сегодня, 16 апреля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк», начало в 22:00 мск.

В 1/8 финала «Атлетико» обыграл миланский «Интер» (2:2, 3:2 по пенальти).

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