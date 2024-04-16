Диего Симеоне высказался перед ответным матчем с «Боруссией» в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался об ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Боруссией» (Дортмунд).

Первая игра завершилась победой «Атлетико» со счётом 2:1.

«Нам противостоит сильная команда, она начнёт в очень высоком темпе, мы должны поддерживать этот уровень до конца матча. Мы уверены в себе, у нас всё хорошо. Это будет хороший матч. У них много искусных фланговых игроков, которые выходят на вторую линию и хорошо разыгрывают мяч.

Команда работает очень хорошо, мы все выросли ради важных результатов в Ла Лиге, это дало нам возможность расти в футбольном мире, если не думать так много. Это будет классный вечер», — приводит слова Семионе Mundo Deportivo.

Ответный матч состоится сегодня, 16 апреля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк», начало в 22:00 мск.