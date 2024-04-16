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Диего Симеоне высказался перед ответным матчем с «Боруссией» в 1/4 финала ЛЧ

Диего Симеоне высказался перед ответным матчем с «Боруссией» в 1/4 финала ЛЧ
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался об ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Боруссией» (Дортмунд).

Первая игра завершилась победой «Атлетико» со счётом 2:1.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам противостоит сильная команда, она начнёт в очень высоком темпе, мы должны поддерживать этот уровень до конца матча. Мы уверены в себе, у нас всё хорошо. Это будет хороший матч. У них много искусных фланговых игроков, которые выходят на вторую линию и хорошо разыгрывают мяч.

Команда работает очень хорошо, мы все выросли ради важных результатов в Ла Лиге, это дало нам возможность расти в футбольном мире, если не думать так много. Это будет классный вечер», — приводит слова Семионе Mundo Deportivo.

Ответный матч состоится сегодня, 16 апреля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк», начало в 22:00 мск.

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