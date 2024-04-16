Орлов — о «Спартаке»: надо очищать эту конюшню от секонд-хенда

Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о ситуации в московском «Спартаке». По его мнению, у красно-белых нет шансов на спасение нынешнего сезона. При этом Орлов раскритиковал «Спартак» за возможное назначение Паскаля Янсена на пост главного тренера. Эксперт считает, что необходимо назначить российского специалиста, а ещё лучше — тренера со спартаковским прошлым.

«Шансов на спасение сезона у «Спартака» никаких нет. Им сейчас надо вообще команду сделать. Какого-то хотят голландца сюда привезти, я слышал… Зачем? Надо своего брать, надо восстанавливать, надо очищать эту конюшню от секонд-хенда, который в команде. Это же секонд-хенд. А хотят, как я слышал, взять голландского тренера. Ну и что будет?

А почему не Тихонова? А почему не Юрана? Они же все спартаковцы. Ну так тогда болельщики хотя бы будут понимать, что взяли спартаковцев. Болельщиков своих-то пожалейте», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, сейчас «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 12 очков.