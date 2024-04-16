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Барселона — ПСЖ. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Барселона» — «ПСЖ»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть

«Барселона» — «ПСЖ»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть
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Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и испанская «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, первый матч проходил в Париже и завершился победой «Барселоны» со счётом 3:2. В составе «ПСЖ» забитыми мячами отметились Усман Дембеле и Витинья. У каталонцев дубль оформил Рафинья, а решающий гол забил Андреас Кристенсен.

В 1/8 финала «ПСЖ» встречался с испанским «Реалом Сосьедад». Французская команда выиграла обе встречи — 2:0 и 2:1. «Барселона», в свою очередь, играла с итальянским «Наполи». Первый матч завершился вничью — 1:1, во второй встрече «Барселона» одержала победу со счётом 3:1.

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