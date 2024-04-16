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Лапорта обратился к болельщикам «Барселоны» в преддверии ответного матча с «ПСЖ»

Лапорта обратился к болельщикам «Барселоны» в преддверии ответного матча с «ПСЖ»
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Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта обратился к болельщикам команды в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Первая игра завершилась победой сине-гранатовых со счётом 3:2. Ответная встреча состоится сегодня, 16 апреля, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Испании.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы должны пойти и поболеть за команду. Эти игроки заслуживают всего. Мы верим в них. Мы уверены в них, и они на пути к тому, чтобы войти в историю. Сейчас мы на пути к тому, чтобы сделать это. Они знают об этом, осознают это и настроены очень душевно. Они заслужили это. Они знают, что должны выложиться по полной, но мы, фанаты «Барселоны», должны им помочь. Мы провели отличную игру в Париже, и поэтому я хочу, чтобы наш стадион стал большой скороваркой, и именно так мы пройдём в полуфинал.

Эта команда, которую построил Хави и которая сделала нас такими счастливыми в прошлом году, выиграв исторический чемпионат. Благодаря тому, как он был выигран, клуб сейчас находится в четвертьфинале Лиги чемпионов и конкурирует в лиге. Более того, если они выложатся на все 100%, а они выложатся, и если талант, которым они обладают, проявится, мы будем в полуфинале», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

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