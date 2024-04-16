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Игрок женского «Зенита» Якупова дала совет мужской команде по борьбе за титул в РПЛ

Игрок женского «Зенита» Якупова дала совет мужской команде по борьбе за титул в РПЛ
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Футболистка женской команды «Зенита» и сборной России Лина Якупова дала совет мужской команде сине-бело-голубых по борьбе за чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге.

«Понятное дело, как спортсмен, как футболист я скажу, что ни в коем случае не надо расслабляться. Потому что четыре очка, вроде, кажется, есть у тебя право на ошибку, но на самом деле его нет. Надо выигрывать в каждом матче, держать до последнего концентрацию, потому что всё может вот так вот решиться. Ещё целых семь туров. Ни в коем случае не надо закладывать в себе мысль, что всё, задача уже решена. Когда уже закончится последний матч, тогда уже можно расслабляться», — сказала Якупова в выпуске на YouTube-канале «Такой футбол».

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