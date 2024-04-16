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Игрок «Зенита» Якупова оценила конкуренцию в женской Суперлиге после появления «Спартака»

Игрок «Зенита» Якупова оценила конкуренцию в женской Суперлиге после появления «Спартака»
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Футболистка женской команды «Зенита» и сборной России Лина Якупова поделилась мыслями о конкуренции в женской Суперлиге.

«Чувствуем ли конкуренцию? Ну конечно, с каждым годом чемпионат улучшается, становится сильнее. Вот появился «Спартак», «Динамо» есть ещё, хорошая команда, и тем самым интереснее играть», — сказала Якупова в выпуске на YouTube-канале «Такой футбол».

На данный момент московский ЦСКА возглавляет турнирную таблицу женской Суперлиги, набрав 15 очков в пяти матчах. «Зенит», идущий на втором месте, имеет в своём активе 12 очков и сыграл на одну встречу меньше. Тройку лидеров замыкает «Динамо» с девятью очками после трёх игр. «Спартак» (7) находится на пятой строчке.

Лине Якуповой 33 года, за «Зенит» универсальная футболистка, способная выступать в полузащите и нападении, играет с 2021-го. В сборной России Лина дебютировала 8 июня 2018 года в отборочном матче чемпионата мира с Англией.

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