Голкипер «Карабаха» Лунёв: в футбольных нюансах наши клубы уступают «Байеру»

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв сравнил уровень Российской Премьер-Лиги с немецкой Бундеслигой. В России футболист выступал за «Зенит» и «Уфу», в Германии играл за леверкузенский «Байер». С лета 2023 года Лунёв выступает за «Карабах».

«Насколько в Германии другой уровень? Совсем другой. Любая игра Бундеслиги, не только у «Боруссии» и «Баварии», – это праздник, огромный ажиотаж. Это качество футбола, качество принятия решений, качество исполнителей. Детали, детали, детали. И все они переносят Бундеслигу на другой уровень. В бытовых моментах «Зенит», возможно, выглядит предпочтительнее, но в футбольных нюансах наши клубы уступают «Байеру». Хотя у «Зенита» есть все возможности. Наверное, дело в подходе», — сказал Лунёв.

Напомним, 14 апреля состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «Байер» одержал уверенную победу со счётом 5:0. Этот результат позволил «Байеру» набрать 79 очков за 29 матчей немецкой Бундеслиги. Таким образом, уже за пять туров до завершения турнира подопечные Хаби Алонсо гарантировали себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны.