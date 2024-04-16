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Ушёл из жизни экс-нападающий сборной Германии, победитель ЧМ-1974 Бернд Хёльценбайн

Ушёл из жизни экс-нападающий сборной Германии, победитель ЧМ-1974 Бернд Хёльценбайн
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В понедельник, 14 апреля, ушёл из жизни бывший форвард сборной ФРГ и «Айнтрахта» Бернд Хёльценбайн. Об этом сообщает британское интернет-издание The Sun.

По информации источника, бывший футболист, 9 марта отпраздновавший 78-летие, умер из-за продолжительной тяжёлой болезни. Прежде всего Хёльценбайн знаменит своими подвигами в финалах чемпионатов мира 1974 года и Европы 1976 года — он дважды забивал голы в решающих матчах. В общей сложности Бернд сыграл 40 матчей за национальную команду Германии и забил пять голов.

На клубном уровне Хёльценбайн представлял такие команды, как «Айнтрахт» и «Форт-Лодердейл Страйкерс». Немецкий форвард остаётся лучшим бомбардиром франкфуртского «Айнтрахта» в матчах Бундеслиги. На его счету 160 голов.

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