Игрок «Сочи» Кравцов: «Зенит», как обычно, выиграет чемпионат — я же знаю

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов, являющийся воспитанником академии «Зенита», высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиге.

«За чемпионской гонкой в РПЛ слежу, вместе со Славой Литвиновым, он как раз краснодарский. Я же знаю, что «Зенит» выиграет чемпионат, как обычно. Но он что-то там сопротивляется (смеётся)», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 23 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место. На третьем месте находится московское «Динамо», набравшее 38 очков.