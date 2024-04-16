Кассьерра высказался о турнирном положении «Зенита» в РПЛ

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о турнирном положении своей команды в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024 после победы над ближайшим преследователем — «Краснодаром». По мнению колумбийца, увеличившийся отрыв позволяет чувствовать себя спокойнее. В то же время Кассьерра подчеркнул, что игрокам «Зенита» нужно не заглядывать в таблицу, а концентрироваться на оставшихся матчах чемпионата.

«Отрыв от «Краснодара»? Мы не думаем об этом, не смотрим в таблицу. Главное, чтобы «Зенит» всегда был сосредоточен на следующем матче, потому что именно он самый важный. Тем более впереди у нас очень непростые игры с «Оренбургом» и «Рубином», а потом выездная встреча с «Динамо».

Ну, а эти четыре очка отрыва, может быть, позволят чуть спокойнее себя чувствовать на самом финише чемпионата. Однако скажу ещё раз — сейчас, чтобы не терять очков, думать об этом совершенно точно не нужно», — приводит слова Матео Кассьерры «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 2:1. Кассьерра записал на свой счёт гол и результативную передачу.