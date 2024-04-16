Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Григорян станет новым главным тренером «Волгаря»

Александр Григорян станет новым главным тренером «Волгаря»
Комментарии

Российский специалист Александр Григорян возглавит астраханский «Волгарь». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее стало известно, что Сергей Павлов покинул пост главного тренера клуба.

В зоне прямого вылета из Мелбет Первой лиги остались «Сокол», «Кубань» и «Волгарь». Команда из Астрахани замыкает турнирную таблицу чемпионата с 22 очками после 26 сыгранных матчей.

57-летний специалист за свою карьеру успел поработать в большом количестве российских и зарубежных клубов, таких как «Химки», «СКА-Хабаровск», «Луч-Энергия», «Тосно», «Анжи», московский «Арарат», «Тамбов», «Кубань», «Алашкерт» и «Урарту». Также Григорян занимал пост главного тренера в женской «Ладе», «Звезде-2005» и ЦСКА.

Материалы по теме
Семак против Игнашевича. Почему важно быть на игре «Зенит» — «Балтика»
Семак против Игнашевича. Почему важно быть на игре «Зенит» — «Балтика»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android