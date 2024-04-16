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«Зенит» устроит фестиваль шашлыка на матче со «Спартаком»

«Зенит» устроит фестиваль шашлыка на матче со «Спартаком»
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Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил обширную развлекательную программу на ближайший матч с московским «Спартаком». Так, частью развлекательной программы станет фестиваль шашлыка — в пределах территории стадиона будет множество точек питания с блюдами, приготовленными на открытом огне.

Также болельщиков ждёт концерт группы «Дунаевский Orchestra», несколько социальных, выставочных и развлекательных площадок. А для детей будет предусмотрены экскурсии с персонажами мультфильма «Барбоскины».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Зенит» встретится с московским «Спартаком» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

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