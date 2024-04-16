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Гендиректор «Динамо» Мх Газизов рассказал о реконструкции стадиона для выступления в РПЛ

Гендиректор «Динамо» Мх Газизов рассказал о реконструкции стадиона для выступления в РПЛ
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что клуб начал реконструкцию своего домашнего стадиона для того, чтобы команда могла выступать в Российской Премьер-Лиге. Напомним, «Динамо» проводит домашние матчи на стадионе «Анжи‑Арена» в Каспийске, вмещающем более 24 тыс. зрителей.

«Мы занимаемся реконструкцией стадиона, установкой оборудования для паспорта болельщика. Сейчас ведётся работа над стадионом для того, чтобы мы могли выступать в РПЛ», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

По итогам 26 сыгранных туров в Мелбет Первой лиге сезона-2023/2024 турнирную таблицу возглавляет махачкалинское «Динамо», набравшее 47 очков. На втором месте находится тольяттинский «Акрон» с 46 очками. Тройку лидеров замыкают подмосковные «Химки», имеющие в своём активе 45 очков.

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