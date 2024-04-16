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Первушин: большой аванс, что Пиняев и Салтыков в топ-100 лучших молодых игроков Европы

Первушин: большой аванс, что Пиняев и Салтыков в топ-100 лучших молодых игроков Европы
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Российский тренер Денис Первушин отреагировал на попадание Сергея Пиняева и Никиты Салтыкова в топ-100 претендентов на премию Golden Boy.

«Пиняев и Салтыков очень талантливые, но я хотел бы, чтобы все понимали, что их попадание в топ-100 лучших молодых игроков Европы — большой аванс. Нужно ещё много работать. Даже если посмотреть на их сверстников, то ребята играют в хороших зарубежных клубах. Повторюсь, Сергею и Никите нужно ещё работать, чтобы тоже стремиться в хорошие иностранные клубы.

«Чертаново» — серьёзная школа по европейским меркам. Думаю, что и весь российский футбол достаточно серьёзный в сравнении с европейским. Многие говорят, что российский футбол сильно просел. Да, есть проблемы, потому что мы не участвуем в международных соревнованиях, но советская и российская школа футбола выделялась и выделяется до сих пор. В России много хороших и талантливых ребят», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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