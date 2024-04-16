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В «Крыльях» отреагировали на попадание Пиняева и Салтыкова в топ-100 премии Golden Boy

В «Крыльях» отреагировали на попадание Пиняева и Салтыкова в топ-100 премии Golden Boy
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на попадание Сергея Пиняева и Никиты Салтыкова в топ-100 претендентов на премию Golden Boy.

«Мы поздравляем Пиняева и Салтыкова, что они попали в топ-100 премии Golden Boy. Они оказались там абсолютно заслуженно. Они проводят действительно яркие сезоны и хорошо себя проявляют. Мы очень надеемся и желаем, что дальше — больше. А также надеемся, что наш клуб тоже приложил к этому руку», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Последними обладателями награды Golden Boy становились полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем (2023), игроки «Барселоны» Гави (2022) и Педри (2021), нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (2020), форвард мадридского «Атлетико» Жоау Феликс (2019), защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт (2018) и нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе (2017).

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