Тарханов: ЦСКА сильнее и стабильнее «Балтики», армейцам важно выиграть Кубок России

Известный отечественный специалист Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Балтикой».

«Конечно, для ЦСКА важно выиграть Кубок России в этом сезоне. Плюс команда ещё поборется за медали. Я думаю, за бронзу ЦСКА 100% будет бороться. ЦСКА по футболистам и по организации игры сильнее «Балтики», а также армейцы более стабильны. При этом ЦСКА, конечно, поможет домашнее поле и зрители. На ЦСКА обычно всегда много ходят, даже когда есть Fan ID», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч между ЦСКА и «Балтикой» состоится сегодня, 16 апреля, и пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве.