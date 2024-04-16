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Кузнецов: «Балтика» может победить только при сумасшедшем везении и расхлябанности ЦСКА

Кузнецов: «Балтика» может победить только при сумасшедшем везении и расхлябанности ЦСКА
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Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между армейцами и «Балтикой».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
16 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА и «Балтика» — это две команды разного уровня. В этом случае москвичи должны побеждать у себя.

ЦСКА знает, что он играет за выход в финал. Это, в первую очередь, престиж. Команде может быть тяжело только в том случае, если она всерьёз не воспримет соперника. А если красно-синие найдут слабые стороны и места у «Балтики», то я думаю, что ЦСКА обязан их победить. «Балтика» может выиграть лишь при сумасшедшем везении и расхлябанности москвичей.

Как показывает практика кубковых игр, голов будет немного. «Балтика» в первую очередь будет следить за сохранностью своих ворот, а потом уже искать счастья на контратаках. Это логично. Я бы сам так играл», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

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