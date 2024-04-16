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Павел Гогнидзе: «Арис» — самый быстропрогрессирующий клуб Европы

Павел Гогнидзе: «Арис» — самый быстропрогрессирующий клуб Европы
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Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе ответил на вопрос, можно ли назвать кипрский клуб самым быстропрогрессирующим в Европе.

«Я думаю, что да. Три года назад в этот день «Арис» был во втором дивизионе. Два года назад «Арис» боролся за путёвку в еврокубки и завоевал её. А год назад команда боролась за чемпионство и взяла золото. А полгода назад была первая многомиллионная сделка по продаже игрока в европейский топ-чемпионат. Другого такого примера я не знаю», — приводит слова Гогнидзе «РБ Спорт».

«Арис» — кипрский профессиональный футбольный клуб из города Лимасол, основан в 1930 году. В сезоне-2022/2023 команда Алексея Шпилевского выиграла чемпионат Кипра. Это высшее достижение в истории клуба. Отметим, что за эту команду выступает экс-нападающий «Динамо», «Спартака», «Зенита» и сборной России Александр Кокорин. Форвард перебрался в «Арис» в 2022 году на правах аренды.

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