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Кечинов: надеюсь, что Джикия в матче «Зенит» — «Спартак» выйдет на поле в роли капитана

Кечинов: надеюсь, что Джикия в матче «Зенит» — «Спартак» выйдет на поле в роли капитана
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями о предстоящем ответном матче сине-бело-голубых с московским «Спартаком» в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Напомним, встреча состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Встряхнёт ли «Спартак» отставка Абаскаля или нет — тут не угадаешь. Бывает так, что отставки идут на пользу командам, в плане эмоциональной встряски. И тогда это отмечается положительным результатом. А бывает так, что наоборот. Были примеры разные. Определённо, красно-белых ждёт сложнейшая игра в Питере с «Зенитом». Понятное дело, что будет ротация у «Зенита», но и у «Спартака» тоже наверняка. Надеюсь, что красно-белые соберутся и проявят свой характер. По-другому в этой игре никак.

Не думаю, что будут какие-то сюрпризы. Но однозначно будут новые футболисты на поле, которые не играли в последнем матче в Сочи. Надеюсь, что Джикия выйдет как капитан, как лидер команды. Не знаю, в какой он находится форме, но всё равно жду его. Это тот человек, который будет за счёт своих бойцовских качеств команду вести вперёд. И надеюсь, что «Спартак» проявит все эти качества, которые помогут достичь нужного результата. Голы будут по-любому, но, много или нет, сложно угадать», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

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