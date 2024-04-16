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Игрок «Цанчжоу» Жуков: Дзюба идеально подошёл бы китайскому футболу

Игрок «Цанчжоу» Жуков: Дзюба идеально подошёл бы китайскому футболу
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Полузащитник китайского клуба «Цанчжоу» Георгий Жуков, ранее выступавший за «Урал», поделился мыслями о возможном переходе нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в клуб из Китая. Ранее в СМИ появились слухи, что россиянин может стать игроком «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий.

«Я не знаю, чего хочет Дзюба, но в Китае интересно играть. Хороший чемпионат, качественный футбол. Болельщики живут игрой, телевидение уделяет огромное внимание чемпионату. Да и Дзюба по своему стилю идеально подошёл бы китайскому футболу. Думаю, он бы смог много голов здесь забивать, даже несмотря на возраст. Китайцы будут бегать и создавать ему моменты, а Дзюба — решать, на опыте. Здесь есть команды, которые нуждаются в таком центрфорварде, как Дзюба. Футболисты такого типа очень востребованы в топ-клубах Китая», — рассказал Жуков корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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