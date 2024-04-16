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Аршавин: Гвардиола с нынешним составом «Зенита» не претендовал бы на победу в ЛЧ

Аршавин: Гвардиола с нынешним составом «Зенита» не претендовал бы на победу в ЛЧ
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Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин предположил, смог бы возглавляющий «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола добиться успеха на посту главного тренера «Зенита» в Лиге чемпионов.

— В 2021 году вы сказали, что с тем составом «Зенита» Гвардиола не выиграл бы Лигу чемпионов. А с нынешним претендовал бы на победу?

— Да не, не претендовал бы, — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством «горожане» пять раз становились чемпионами Англии, выигрывали Кубок лиги и Кубок страны, а в прошлом сезоне впервые в своей истории стали победителями Лиги чемпионов. В финале престижнейшего европейского кубкового турнира «Манчестер Сити» обыграл миланский «Интер». Ранее Гвардиола работал с «Барселоной» и «Баварией». Напомним, все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

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