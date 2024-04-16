Игрок «Цанчжоу» Жуков: думаю, в «Шанхае» все довольны Слуцким

Бывший полузащитник «Урала», а ныне игрок китайского клуба «Цанчжоу» Георгий Жуков высказался о лидерстве «Шанхай Шэньхуа» во внутреннем первенстве. Напомним, «Шанхай» возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

«Шанхай» очень мощно стартовал и идёт на первом месте. Если не ошибаюсь, это лучший старт в истории клуба. Команда хорошо, стабильно играет. Конечно, в этом есть и заслуга Слуцкого. Думаю, в «Шанхае» все им довольны. Стартовать в Китае всегда очень сложно, потому что все команды максимально мотивированы. С первых туров определяется, за какие места кто будет бороться. Конкуренция высокая — восемь клубов стремятся в тройку.

С ним или его помощниками мы пока не общались, но 1 мая наверняка увидимся, на матче «Цанчжоу» — «Шанхай». Надеюсь, интересная получится игра», — сказал Жуков корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.