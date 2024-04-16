Георгий Жуков: «Урал» — духовитая команда, должны выжить в РПЛ

Полузащитник китайского клуба «Цанчжоу» Георгий Жуков, ранее выступавший за «Урал», поделился мыслями о борьбе екатеринбургского клуба за сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге.

«Конечно, слежу за «Уралом». В команде осталось несколько ребят, с которыми я играл. Видел, что последний матч они выиграли. «Урал» — бойцовская, духовитая команда. Думаю, в нужный момент они проявят характер и выживут в РПЛ», — сказал Жуков корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, «Урал» находится на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 23 очка в 23 проведённых матчах. В зоне прямого вылета из РПЛ находятся «Ахмат» и «Сочи». В активе грозненской команды 20 очков – она идёт на 15-м месте. Сочинцы замыкают турнирную таблицу чемпионата с 18 очками.