Горшков: самое главное, чтобы события, происходящие в «Спартаке», не расслабили «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Напомним, встреча состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В первой встрече, напомним, команда с берегов Невы одержала волевую победу — 2:1.

«У «Спартака» должна произойти какая-то встряска после увольнения Абаскаля. Возможно, это поднимет самоотдачу в команде. Противостояние «Зенита» и «Спартака» всегда является принципиальным матчем. Но самое главное, чтобы происходящие события в «Спартаке» не расслабили «Зенит». Я думаю, будет интересный матч», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.