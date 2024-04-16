Форвард «Балтики» Фернандес назвал лучшего игрока РПЛ

Бразильский нападающий калининградской «Балтики» Алекс Фернандес назвал лучшего футболиста Российской Премьер-Лиги на данный момент.

«В РПЛ играет очень много хороших, квалифицированных бразильских игроков. Мне очень нравится Клаудиньо. Думаю, он сейчас лучший футболист в чемпионате», — приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».

Напомним, Клаудиньо является футболистом санкт-петербургского «Зенита» с августа 2021 года. Его действующее трудовое соглашение с российским клубом рассчитано до лета 2027 года. В нынешнем сезоне бразильский игрок принял участие в 32 матчах во всех турнирах. Клаудиньо записал на свой счёт четыре забитых мяча и семь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Клаудиньо в € 18 млн.