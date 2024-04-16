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Экс-игрок «Баварии» Маттеус: все любители футбола должны быть благодарны «Байеру»

Экс-игрок «Баварии» Маттеус: все любители футбола должны быть благодарны «Байеру»
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Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус высказался об игре «Байера» под руководством Хаби Алонсо, а также поблагодарил команду из Леверкузена за нынешний сезон. Напомним, «Байер» досрочно стал чемпионом Бундеслиги, прервав гегемонию мюнхенцев.

«Я наслаждался Леверкузеном на протяжении всего сезона. Хаби Алонсо прославляют по праву, но у успеха много имён. Алонсо, Симон Рольфес и Фернандо Карро собрали выдающуюся команду с глубоким мышлением и большим футбольным опытом, в которой все винтики сочетаются друг с другом. Это сотрудничество очень важно для успеха клуба.

Приятно иметь возможность наслаждаться таким требовательным, умным и естественным футболом. Все любители футбола должны поздравить леверкузенский «Байер» и быть благодарными за то, что им удалось пережить этот сезон. Всё, что я могу сказать, это: спасибо «Байеру» из Леверкузена и спасибо, Хаби Алонсо!» — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

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