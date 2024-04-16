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«Москва скрывает большой талант». Испанский AS — о хавбеке ЦСКА Файзуллаеве

«Москва скрывает большой талант». Испанский AS — о хавбеке ЦСКА Файзуллаеве
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Испанское интернет-издание AS высоко оценило прогресс и игру молодого узбекского футболиста ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, назвав его одним из лучших талантов своего поколения в статье под заголовком «Москва скрывает большой талант».

Напомним, состав московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев пополнил прошлым летом. Узбекский полузащитник перешёл в российский клуб из «Пахтакора». Стороны заключили контракт, который рассчитан до конца июня 2026 года.

Фото: AS

ЦСКА по состоянию на сегодняшний день находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 37 очков в 23 проведённых матчах. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего Файзуллаева в € 5 млн.

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