Экс-игрок «Спартака» Давыдов: не удивлюсь, если Абаскаль станет как Унаи Эмери

Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов поделился мнением о будущем Гильермо Абаскаля и будущем красно-белых после увольнения испанского специалиста.

«Это назревало уже давным-давно, капля терпения кончалась у руководства. Абаскалю — удачи. Не удивлюсь, если он станет как Унаи Эмери. Искренне желаю ему всяческих успехов. Что будет с командой? Мне кажется, она будет играть раскрепощённее, попроще. Будут какие-то перестановки, может, вернётся Джикия. Посмотрим, как это будет выглядеть, будет интересно», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, Унаи Эмери был главным тренером «Спартака» с июля по ноябрь 2012 года. После ухода из московского клуба специалист трижды выиграл Лигу Европы с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом», а также стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны с «ПСЖ». На данный момент Унаи тренирует «Астон Виллу».

Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. В феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне московский клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).