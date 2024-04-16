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Гвардиола: «Манчестер Сити» уважает, но не боится «Реал»

Гвардиола: «Манчестер Сити» уважает, но не боится «Реал»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Мы очень уважаем «Реал», но не боимся. Если они победят, как это случалось много раз, мы поздравим их и пожелаем удачи в будущем. Мы должны быть готовы к матчу. Мы не можем знать, кто и как сыграет, пока не начнётся игра. Мы должны будем добиться лучшего результата, чем в первом матче. В той игре «Реал» всё сделал неплохо. И теперь нам нужно исправлять положение», — приводит слова Гвардиолы испанское интернет-издание Marca.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» состоится завтра, 17 апреля, и пройдёт в Англии. Встречу примет стадион «Этихад». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. Первый матч между командами завершился вничью со счётом 3:3.

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