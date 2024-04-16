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Дмитрий Хомуха ожидает сложного матча между ЦСКА и «Балтикой» в Кубке России

Дмитрий Хомуха ожидает сложного матча между ЦСКА и «Балтикой» в Кубке России
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Бывший российский футболист Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Балтикой» в Кубке России.

«Остаётся совсем немного до финала, поэтому у ЦСКА есть все предпосылки, чтобы обыграть «Балтику» и пройти дальше. Конечно, «Балтика» может навязать игру ЦСКА, потому что в последних матчах демонстрировала привлекательный футбол. Разница между ЦСКА и «Балтикой» небольшая, поэтому матч будет сложным», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
16 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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