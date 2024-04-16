Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наумов объяснил, в чём Пиняев лучше Аршавина

Наумов объяснил, в чём Пиняев лучше Аршавина
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о потенциале футболиста железнодорожников Сергея Пиняева, который накануне попал в топ-100 номинантов на премию Golden Boy, которую вручают лучшему молодому футболисту ежегодно. Также Наумов сравнил Пиняева с известным российским экс-футболистом Андреем Аршавиным.

«Справедливо ли Пиняева сравнивают с Аршавиным? Мне кажется, общее сходство есть. Но Пиняев более атлетичен. Аршавин же имел филигранную технику, на рваном ритме он мог уйти от двух или трёх защитников. Этого пока Пиняеву не хватает.

Пиняев и Европа? Не угадаешь, нужно ли сейчас ему уезжать. Тут очень много важных факторов. Зависит и от предложения, и от тренера, который тебя ждёт. Очень много также зависит и от стиля команды», — приводит слова Наумова «Спорт день за днём».

Напомним, Пиняев перешёл в «Локомотив» из «Крыльев Советов».

Материалы по теме
У Пиняева — 10 голов в РПЛ. Лишь трое в XXI веке забивали в более раннем возрасте
Истории
У Пиняева — 10 голов в РПЛ. Лишь трое в XXI веке забивали в более раннем возрасте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android