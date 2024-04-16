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Булыкин объяснил, за счёт чего «Спартак» создаст проблемы «Зениту» в Кубке России

Булыкин объяснил, за счёт чего «Спартак» создаст проблемы «Зениту» в Кубке России
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Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом». Напомним, встреча состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В первой встрече, напомним, команда с берегов Невы одержала волевую победу — 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На Кубок всегда совсем другой настрой по сравнению с матчами чемпионата. После увольнения Абаскаля многие игроки могут встряхнуться и раскрыться. На этом фоне «Спартак» способен показать хороший футбол.

Однако «Зенит» – очень серьёзный соперник. Не уверен, что «Спартак» сможет обыграть питерцев, но создать им проблемы ему по силам. И я думаю, что так и будет. Это всего лишь один матч, а не дистанция всего чемпионата, на которой нужно показывать стабильно хорошую игру», – приводит слова Булыкина Vprognoze.

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