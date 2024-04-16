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Бородюк: теперь только сам «Зенит» может помешать себе в чемпионской гонке

Бородюк: теперь только сам «Зенит» может помешать себе в чемпионской гонке
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Российский тренер Александр Бородюк высказался о турнирных амбициях «Зенита» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. По его мнению, помешать сине-бело-голубым завоевать очередное чемпионство могут только они сами.

«Зенит» обыграл «Краснодар» за счёт класса и мастерства футболистов. Самое главное, что у всей команды – руководства, тренерского штаба и игроков – сложилась определённая ментальность, они понимают, что хотят быть чемпионами.

Матчей ещё достаточно, в футболе может произойти всё, но «Зенит» сильно приблизился к чемпионству после матча с «Краснодаром». Теперь они только сами себе могут помешать», – приводит слова Бородюка Metaratings.

Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на четыре очка.

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