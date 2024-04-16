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Тухель: в матче с «Арсеналом» нам понадобится та же страсть, что и в первой игре

Тухель: в матче с «Арсеналом» нам понадобится та же страсть, что и в первой игре
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, за счёт чего его команда может обыграть лондонский «Арсенал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится завтра, 17 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Завтра нам понадобится всё. Нам понадобятся та же страсть и тактическая дисциплина, что и в первой игре. Мы действительно хотим победить. Мы надеемся на такую же атмосферу, как и в первом матче. Особенно учитывая ситуацию с нашими травмами, будет чрезвычайно важно, если каждый болельщик придёт поддержать нас», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч «Бавария» — «Арсенал» пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Первый матч завершился со счётом 2:2.

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