Тухель: в матче с «Арсеналом» нам понадобится та же страсть, что и в первой игре

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, за счёт чего его команда может обыграть лондонский «Арсенал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится завтра, 17 апреля.

«Завтра нам понадобится всё. Нам понадобятся та же страсть и тактическая дисциплина, что и в первой игре. Мы действительно хотим победить. Мы надеемся на такую же атмосферу, как и в первом матче. Особенно учитывая ситуацию с нашими травмами, будет чрезвычайно важно, если каждый болельщик придёт поддержать нас», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч «Бавария» — «Арсенал» пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Первый матч завершился со счётом 2:2.