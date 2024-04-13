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«Меня устраивает это решение». Тухель высказался об уходе из «Баварии»

«Меня устраивает это решение». Тухель высказался об уходе из «Баварии»
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал свой уход после завершения сезона.

«Я всегда полностью отдаюсь команде, которую тренирую. Счастлив, что могу тренировать на таком уровне. Я не хочу читать заголовки о других клубах, буду отдавать всего себя «Баварии» до последней игры.

Меня устраивает это решение. В конце концов это просто футбол. Я и мой тренерский штаб – наши строжайшие критики, и мы доведём это до конца. Это то, о чем мы договорились, я придерживаюсь этого», – цитирует слова Тухеля журналист Фабрицио Романо на своей страниче в Х (ранее Twitter).

«Бавария» проиграла два последних матча Бундеслиги. После 28-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» догнал команду Тухеля, теперь обе команды делят второе место.

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