«Меня устраивает это решение». Тухель высказался об уходе из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал свой уход после завершения сезона.

«Я всегда полностью отдаюсь команде, которую тренирую. Счастлив, что могу тренировать на таком уровне. Я не хочу читать заголовки о других клубах, буду отдавать всего себя «Баварии» до последней игры.

Меня устраивает это решение. В конце концов это просто футбол. Я и мой тренерский штаб – наши строжайшие критики, и мы доведём это до конца. Это то, о чем мы договорились, я придерживаюсь этого», – цитирует слова Тухеля журналист Фабрицио Романо на своей страниче в Х (ранее Twitter).

«Бавария» проиграла два последних матча Бундеслиги. После 28-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» догнал команду Тухеля, теперь обе команды делят второе место.

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