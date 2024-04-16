Деменко: «Ахмат» — один из претендентов на вылет, команда может рассыпаться

Бывший футболист Максим Деменко высказался о последних результатах грозненского «Ахмата» в Российской Премьер-Лиге. «Ахмат» потерпел четыре поражения подряд, последнее — от «Балтики» со счётом 1:7.

«Последняя игра «Ахмата» — это просто какой-то ужас. Это удар. Мы видим, что внизу таблицы команды поднимаются, выравниваются, например, как «Сочи». Для «Ахмата» настаёт тяжёлый момент.

Понятно, что «Ахмат» — один из претендентов на вылет. У них есть проблемы, естественно, когда проигрываешь прямому конкуренту дома, да ещё и с таким счётом. Не понимаю, что у них произошло с командой. Если Адиев не справится с этим моментом, то команда может рассыпаться», — приводит слова Деменко Legalbet.

«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 23 матча.