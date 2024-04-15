«Ахмат» всегда был великим клубом». Конате извинился за крупное поражение от «Балтики»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате обратился к болельщикам грозненской команды после разгромного поражения в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги от «Балтики» (1:7). Это поражение стало самым крупным за всю историю выступлений грозненского клуба в чемпионатах России.

«Здравствуйте, дорогие болельщики и вся республика. Я хотел бы извиниться за вчерашний вечер. «Ахмат» всегда был великим клубом. Результат вчерашнего матча абсолютно не в нашем представлении. Сейчас мы переживаем очень трудный период, и, несмотря ни на что, нам нужна ваша поддержка. Мы забудем то, что произошло, и будем работать ещё усерднее, чтобы выбраться из этой ситуации. После дождя наступает хорошая погода. «Ахмат» – сила», — написал Конате в своих соцсетях.

После 23 матчей «Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В пяти последних матчах после возобновления сезона грозненцы потерпели четыре поражения и одержали одну победу — над екатеринбургским «Уралом». В следующей игре внутреннего первенства «Ахмат» встретится с ЦСКА на выезде. Матч состоится 20 апреля, стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.