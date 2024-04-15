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«Ахмат» всегда был великим клубом». Конате извинился за крупное поражение от «Балтики»

«Ахмат» всегда был великим клубом». Конате извинился за крупное поражение от «Балтики»
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Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате обратился к болельщикам грозненской команды после разгромного поражения в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги от «Балтики» (1:7). Это поражение стало самым крупным за всю историю выступлений грозненского клуба в чемпионатах России.

«Здравствуйте, дорогие болельщики и вся республика. Я хотел бы извиниться за вчерашний вечер. «Ахмат» всегда был великим клубом. Результат вчерашнего матча абсолютно не в нашем представлении. Сейчас мы переживаем очень трудный период, и, несмотря ни на что, нам нужна ваша поддержка. Мы забудем то, что произошло, и будем работать ещё усерднее, чтобы выбраться из этой ситуации. После дождя наступает хорошая погода. «Ахмат» – сила», — написал Конате в своих соцсетях.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 7
Балтика
Калининград
0:1 Энрикес – 4'     0:2 Фернандес – 7'     0:3 Ковалёв – 10'     0:4 Лисакович – 34'     0:5 Фернандес – 41'     1:5 Ковачев – 75'     1:6 Фернандес – 84'     1:7 Кузьмин – 89'    

После 23 матчей «Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В пяти последних матчах после возобновления сезона грозненцы потерпели четыре поражения и одержали одну победу — над екатеринбургским «Уралом». В следующей игре внутреннего первенства «Ахмат» встретится с ЦСКА на выезде. Матч состоится 20 апреля, стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

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