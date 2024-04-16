Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Балтика»: стартовые составы команд на матч Кубка России

ЦСКА — «Балтика»: стартовые составы команд на матч Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

В ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московский ЦСКА и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
16 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
0 : 0
Балтика
Калининград

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Тороп, Гаич, Зделар, Роша, Мойзес, Агапов, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Мусаев.

«Балтика»: Бориско, Осипов, Кузьмин, Фернандес, Капленко, Андраде, Рыбчинский, Алекс Фернандес, Радмановац, Аванесян, Лазарев.

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России в Калининграде ЦСКА победил «Балтику» с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий ЦСКА Виктор Давила.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android