ЦСКА — «Балтика»: стартовые составы команд на матч Кубка России

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В ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московский ЦСКА и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Тороп, Гаич, Зделар, Роша, Мойзес, Агапов, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Мусаев.

«Балтика»: Бориско, Осипов, Кузьмин, Фернандес, Капленко, Андраде, Рыбчинский, Алекс Фернандес, Радмановац, Аванесян, Лазарев.

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России в Калининграде ЦСКА победил «Балтику» с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий ЦСКА Виктор Давила.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА.