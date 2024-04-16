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Колосков: никаких ожиданий от матча «Зенит» — «Спартак», играют сейчас все плохо

Колосков: никаких ожиданий от матча «Зенит» — «Спартак», играют сейчас все плохо
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» — «Спартак». Встреча состоится завтра, 17 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:30 по московскому времени. В первом матче в Москве «Зенит» одержал победу со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У меня абсолютно нет никаких мыслей по поводу этого матча. Ну, играют и играют. Чего мне? Может, сяду и посмотрю, может быть, нет. Никаких ожиданий от этого матча. Играют сейчас все плохо. Порой не хочется терять полтора часа на это. Нет решения, буду ли смотреть.

В матче есть интрига, как будет выглядеть «Спартак» после отставки Абаскаля. Но я не ожидаю чего-то. Нет ажиотажа и мандража перед игрой, как это бывает порой. Абсолютно спокоен», — приводит слова Колоскова Legalbet.

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