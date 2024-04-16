«Оренбург» не готов выкупить Адамова у «Зенита»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос, общался ли клуб с «Зенитом» на предмет выкупа 24-летнего защитника Арсена Адамова, который до конца нынешнего сезона выступает за оренбургский клуб на правах аренды.

«Вы знаете сколько он стоит? Посмотрите на Transfermarkt и подумайте, сможем ли мы купить такого игрока или нет. Если он стоит 5 млн, то как мы можем его рассматривать? У нас вся команда 5 млн стоит.

Рассматривали ли мы вариант вновь взять Адамова в аренду? У нас есть желание, но это не зависит от нас. Это зависит от «Зенита» и желания Арсена. Если нам скажут, что есть возможность, то мы обязательно ей воспользуемся», — приводит слова Андреева «Спорт день за днём».

Напомним, в нынешнем сезоне Адамов принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Зимой 2022 года Адамов перешёл в «Зенит» из «Урала». Всего за сине-бело-голубых защитник сыграл в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.