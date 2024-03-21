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Арсен Адамов рассказал, что им интересовался «Марсель»

Арсен Адамов рассказал, что им интересовался «Марсель»
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Защитник «Зенита» Арсен Адамов, который проводит сезон-2023/2024 в «Оренбурге» на правах аренды, рассказал, какой европейский клуб проявлял к нему интерес во время выступлений в составе «Урала».

«В Европе хочется поиграть каждому футболисту, в сильных чемпионатах. Предложений не было, был интерес. Посмотрим, что будет. Дай бог, поиграю в Европе, если получится.

От кого был интерес? Когда играл за «Урал», от «Марселя», — сказал Адамов в интервью на YouTube-канале «СБГ Истории».

Напомним, Адамов перешёл из «Урала» в «Зенит» в январе 2022 года. За это время Арсен дважды побеждал в чемпионате страны и два раза становился обладателем Суперкубка России. В нынешнем сезоне 24-летний Адамов принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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