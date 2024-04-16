Дьяков: «Спартаку» в матче с «Зенитом» терять нечего, можно попробовать что-то новое

Бывший футболист Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» — «Спартак». Встреча состоится завтра, 17 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:30 по московскому времени. В первом матче в Москве «Зенит» одержал победу со счётом 2:1.

«В матче с «Зенитом» у «Спартака» будут какие-то изменения. При смене тренера должно что-то меняться. Если новый тренер продолжит тот же тренировочный процесс, будет ставить тот же состав и будет то же виденье футбола, то у «Спартака» ничего не поменяется. Футболисты, которые находятся в чехле, при новом тренере должны откопать себя из чехла и должны быть готовы выйти на поле в ближайшей игре.

«Спартаку» терять нечего. Первый матч проигран, а в ответной игре можно попробовать что-то новое, что может принести результат», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.