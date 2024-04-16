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Дьяков: «Спартаку» в матче с «Зенитом» терять нечего, можно попробовать что-то новое

Дьяков: «Спартаку» в матче с «Зенитом» терять нечего, можно попробовать что-то новое
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Бывший футболист Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» — «Спартак». Встреча состоится завтра, 17 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:30 по московскому времени. В первом матче в Москве «Зенит» одержал победу со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче с «Зенитом» у «Спартака» будут какие-то изменения. При смене тренера должно что-то меняться. Если новый тренер продолжит тот же тренировочный процесс, будет ставить тот же состав и будет то же виденье футбола, то у «Спартака» ничего не поменяется. Футболисты, которые находятся в чехле, при новом тренере должны откопать себя из чехла и должны быть готовы выйти на поле в ближайшей игре.

«Спартаку» терять нечего. Первый матч проигран, а в ответной игре можно попробовать что-то новое, что может принести результат», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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