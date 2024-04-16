Воспитанник «Зенита» Кравцов ответил, что нужно сделать для возвращения в родной клуб

Опорный полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов, являющийся воспитанником «Зенита», ответил на вопрос о возможном возвращении в санкт-петербургский клуб в будущем.

— Хотел бы в будущем вернуться в «Зенит» и заслужить место в основе?

— Нужно дорасти до уровня «Зенита». Тогда можно будет как-то составлять конкуренцию. Но нужно дорасти до этого уровня, — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Кравцов покинул «Зенит» летом 2022 года. Всего за сине-бело-голубых он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.

В нынешнем сезоне Кравцов сыграл в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.