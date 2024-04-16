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Тернавский назвал двух специалистов, заслуживающих возглавить «Спартак»

Тернавский назвал двух специалистов, заслуживающих возглавить «Спартак»
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Владислав Тернавский предположил, какие тренеры могли бы возглавить красно-белых после ухода Гильермо Абаскаля.

«Я на стороне отечественных тренеров — лучше, чтобы кто-то из россиян возглавил «Спартак». Есть два специалиста, которые показали своим делом, что заслуживают место главного тренера «Спартака» — это Черчесов и Карпин. По заслугам у Черчесова побольше, но Карпин работой доказывает, что тоже не промах. Здесь 50 на 50.

Опять ставить иностранца смысла нет. Был Олег Иванович Романцев в «Спартаке» — человек девять раз чемпионом был. Вот вам и показатель. Ни один иностранный тренер на постоянной основе у нас чемпионом в последнее время не становился», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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