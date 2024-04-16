Андрей Аршавин: я играл со Скопинцевым. Хорошо, что Дима не пришёл в «Зенит»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, связано ли то, что в минувшее трансферное окно сине-бело-голубые не купили русского левого защитника с тем, что клубы завышают цену для действующего чемпиона России.

«Мне кажется, да. А русских же нет. Тикнизян — армянин.

Скопинцев? Со Скопой я играл. Хорошо, что он не пришёл в «Зенит» (смеётся)», — приводит слова Аршавина Sport24.

Напомним, Скопинцев выступал за вторую команду «Зенита» с 2014 по 2015 год.

В нынешнем сезоне 27-летний защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.