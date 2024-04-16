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Форвард «Оренбурга» Обухов рассказал, что из-за паводка пострадал дом начальника команды

Форвард «Оренбурга» Обухов рассказал, что из-за паводка пострадал дом начальника команды
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал, что начальник команды пострадал из-за наводнения в регионе.

«У нашего начальника команды (Игорь Шабля. — Прим. «Чемпионата») почти полностью затопило дом. Причём это не дача, а основное жильё.

Насколько знаю, ему сейчас есть, где жить. Но трагичные последствия затронули многих. Говорят, общий ущерб — 50-60 миллионов», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

Паводок в Оренбургской области не повлиял на проведение матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород». «Оренбург» одержал победу со счётом 3:1.

«Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 23 матча.

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